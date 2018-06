publié le 14/06/2018 à 18:39

À quoi ressemblerait Star Wars si George Lucas n'avait pas vendu la franchise à Disney ? La question qui obsède certain(e)s fans, a enfin un début de réponse grâce à la série-documentaire et le livre L'Histoire de la Science-Fiction de James Cameron, dont certains extraits ont été dévoilés par des médias outre-Atlantique.



George Lucas se retrouve au cœur d'un numéro de cette émission qui propose de grands entretiens avec des réalisateurs de science-fiction. James Cameron parle notamment avec le cinéaste du réchauffement climatique et des conséquences des activités humaines sur la Terre. À un moment, le créateur de la saga Star Wars dérive sur la prélogie (épisodes 1,2 et 3) et les midi-chloriens, forme de vie microscopique liée à la Force.

"Tout le monde a détesté quand, dans La Menace Fantôme [épisode 1], nous avons commencé à parler des midi-chloriens. Il y a un pan entier du film qui aborde les relations symbiotiques. Qui vous montre que nous ne sommes pas les patrons. Qu’il y a tout un écosystème derrière", explique le réalisateur avant d'expliquer ce qu'il aurait aimé réaliser pour une troisième trilogie.

Un final centré sur les origines de la Force

"Ils [les trois épisodes suivants] nous auraient amenés dans une dimension microbiotique. Car il y a des créatures qui opèrent à un niveau différent du nôtre. Je les appelle les Whills. Et les Whills sont ceux qui contrôlent vraiment l’univers. Ils se nourrissent de la Force", explique-t-il dans L'Histoire de la Science-Fiction de James Cameron.



"À l'époque, je disais que ça signifiait que nous étions juste des voitures, des véhicules utilisés par les Whills pour voyager. Nous sommes des vaisseaux pour eux. Et le conduit, ce sont les midi-chloriens. Les midi-chloriens sont ceux qui communiquent avec les Whills. Les Whills, dans un sens général, sont la Force", poursuit George Lucas dans son interview.



Le réalisateur serait donc allé encore plus loin dans l'histoire de la Force puisque les Whills ne sont pas abordés directement dans les précédents épisodes. Cependant, ils sont présents dans l'univers étendu de la saga. Selon l'encyclopédie Star Wars, il existerait un Ordre Antique des Whills, qui maîtrisait la Force sans appartenir aux Jedi ou aux Sith. Ils auraient découvert comment accéder à une sorte d'immortalité grâce à la Force. Enseignement que connaîtrait Qui-Gon Jinn, l'ancien maître Jedi d'Obi-Wan Kenobi, comme le révèle Yoda dans La Revanche des Sith (épisode 3).

Un choix qui aurait pu déplaire aux fans

Une déclaration qui ne devrait pas manquer d'énerver certain(e)s fans de Star Wars, puisque La Menace Fantôme est l'un des épisodes les plus détestés de la saga. Et aller aussi loin dans l'origine de la Force pour clore la saga aurait sûrement été tout autant huée par le public. Ce que reconnaît George Lucas.



"Si j’étais encore aux manettes [de Lucasfilm], j’aurais pu le faire et alors, cela aurait été fait. Bien sûr, de nombreux fans auraient détesté tout cela, comme cela a été le cas dans La Menace Fantôme, mais au moins l’histoire aurait été racontée depuis le début jusqu’à la fin."