Pourquoi "Star Wars : Le Réveil de la Force" ne sera pas diffusé sur TF1 ce soir

publié le 23/01/2018 à 17:05

Pour la première fois depuis le 12 décembre dernier, les fans de Star Wars ne voyageront pas dans une galaxie très très lointaine sur TF1. Depuis plus d'un mois, la chaîne diffuse les épisodes de la saga intergalactique de George Lucas de l'épisode 1 (La Menace Fantôme) à l'épisode 6 (Le Retour du Jedi). Et nombreux et nombreuses sont les fans qui pensaient que Le Réveil de la Force de J.J. Abrams serait diffusé ce 23 janvier. Mais la programmation de TF1 est toute autre : ce soir, le public découvrira le premier épisode de la série américaine Gone.



Y a-t-il eu un changement de programmation ? "Gone n'est pas diffusé à la place du Réveil de la Force. TF1 passé les deux trilogies [épisodes 1 à 3 puis 4 à 6]. À aucun moment, nous avons annoncé que Star Wars 7 serait diffusé. Ce sera pour plus tard, il faut encore attendre", indique la chaîne contactée par RTL Super qui n'a pas donné plus de précisions sur la date de diffusion de l'épisode 7. Peut-être le verra-t-on au mois de mai, lors de la sortie de Solo : A Star Wars Story, le spin-off de la franchise consacré à Han Solo.