Quelles sont les nouveautés de "Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune" ?

publié le 17/11/2017 à 12:54

Les petites bêtes les plus célèbres du jeu vidéo sont de retour. Le 17 novembre, les Pokémon s'offrent une nouvelle aventure dans les jeux Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune, versions améliorées des jeux Soleil et Lune sortis l'année dernière. Disponibles sur Nintendo 3DS et 2DS, ils promettent des parties gonflées de nouveautés pour le plaisir des joueurs. Que ce soit au niveau des Pokémon, mais aussi de la carte du jeu (qui se déroule toujours sur l'île d'Alola), Nintendo et Niantic sont prêts à séduire de nouveaux joueurs.



Si la quête principale reste la même - capturer le plus grand nombre de Pokémon et devenir le champion ou la championne de la Ligue - sachez que l'intrigue est changée par rapport aux version Soleil et Lune. Après avoir cherché les Ultra-Chimères, des Pokémon aussi surpuissants que mystérieux, vous devrez cette fois découvrir l'origine de sombres nuages qui commencent à entourer votre île.

Et histoire de réveiller le dresseur ou la dresseuse qui sommeille en vous, la rédaction vous dévoile les autres nouveautés de Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune.

L'Agence de Combat pour satisfaire votre goût du challenge

Cette année, découvrez l'Agence de Combat qui vous permet d'organiser des matches avec des Pokémon puissants, que vous aurez emprunté. Pour devenir le champion ou la championne, remportez tous les matchs où vous devrez composer votre équipe de trois Pokémon qui devront affronter trois ennemis. Plus vous remportez de parties, plus le nombre de Pokémon que vous pourrez choisir augmentera. De quoi satisfaire les joueurs et joueuses les plus friands des combats.

Explorer de nouveaux mondes grâce aux Ultra-Brèches

Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune vous entraînent encore plus loin que n'importe quels jeux Pokemon. Les Ultra-Brèches sont des portails qui vous permettent d'explorer des dimensions parallèles à l'univers d'Alola. Le site officiel Pokémon met d'ailleurs en avant l'Ultra-Mégalopole, un monde plongé dans l'obscurité à cause de Necrozma (on en parle juste après).



Lors de vos voyages, que vous effectuerez à dos de Lunala ou Solgaleo, vous rencontrerez aussi un grand nombre de Pokémon, dont des légendaires, et même parcourir les terres natales des Ultra-Chimères.

Faites la connaissance d'un Necrozma surpuissant

> Percez les secrets de Necrozma dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune !

On ne va pas vous en dire trop, pour éviter de vous spoiler. Mais, sachez que Necrozma fait son grand retour sous une forme encore plus puissante que dans les jeux Soleil et Lune. Il semblerait avoir fusionné avec Solgaleo (si vous avez choisi Ultra-Soleil) ou Lunala (si vous avez Ultra-Lune). Sachez que ce Pokémon n'a pas fini de vous dévoiler tous ses secrets et qu'il est fortement lié à l'intrigue principale des jeux.

Customiser votre avatar

Ici, c'est l'hiver, mais dans Ultra-Soleil et Ultra-Lune vous allez pouvoir ressortir les tongs et les chapeaux de paille. Vous l'aurez compris, vous pourrez donner une toute nouvelle allure à votre avatar grâce à des costumes et des accessoires. Parfait pour adopter un look estival afin de déambuler sur les plages d'Alola et parcourir la nouvelle carte.



Surfer avec Démanta

> Surfez sur les vagues de Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune !

Voilà qui devrait réjouir les dresseurs et dresseuses fans des Pokémon de type Eau. Cette année, grimpez sur le dos de Démanta et surfez sur les vagues. Un moyen de transport qui change des vols avec Dracofeu et vous permet de découvrir de nouveaux Pokémon avec ce mini-jeu inédit. L'enjeu ? Réaliser le maximum de figures acrobatiques en un temps imparti.