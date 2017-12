EN IMAGE - Star Wars 8 : R2-D2 et C3-PO sur le tapis rouge à Londres

Tapis rouge, haie de photographes et... des robots. L'avant-première européenne de Star Wars 8 a eu lieu mardi 12 décembre à Londres au prestigieux Royal Albert Hall.



Les acteurs de la saga étaient présents au rendez-vous, comme Mark Hamill (qui interprète le rôle de Luke Skywalker) ou Daisy Ridley (Rey). R2-D2 et C-3PO, les robots les plus célèbres de galaxie, ont également eu droit à leur moment de gloire à l'avant-première européenne des Derniers Jedi.