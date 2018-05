publié le 15/05/2018 à 16:47

La saga Star Wars va faire vibrer la Croisette. Pour le 8e jour du festival, les spectateurs et spectatrices découvriront en avant-première mondiale Solo : A Star Wars Story. Ce nouveau spin-off est consacré à la jeunesse de Han Solo, le contrebandier incarné par Harrison Ford dans les épisodes précédents.



Attendu dans les salles le 23 mai, Solo : A Star Wars Story permettra de répondre à de nombreuses questions concernant Solo, avant sa rencontre avec Luke et Leïa dans La Guerre des Étoiles. L'une d'entre elles concerne bien évidemment Chewbacca, son meilleur ami et copilote. Des années que le duo fait rêver, sourire et émeut des générations de fans.

Et avant la traditionnelle montée des marches vers le Palais des Festival, "Chewie" se prépare. Une vidéo hilarante postée par le compte officiel de Star Wars où le Wookie se pomponne tout en poussant son célèbre grognement : "Gwwwrghh".

#Chewie se prépare pour la projection de Solo : A #StarWars Story au @Festival_Cannes ce soir ! Dès le 23 mai au cinéma. #Cannes2018 #HanSolo pic.twitter.com/byv0PXFjwd — Star Wars France (@StarWarsFR) 15 mai 2018