Yellow, l'artiste qui "refuse de mourir frustré"

publié le 20/06/2017 à 02:03

À trente ans, Yellow a décidé de tout plaquer pour la musique. Advienne que pourra. "Je refuse de mourir frustré", confie l'artiste sur notre antenne. "Même si j'ai pas réussi mon coup, je me dirai sur mon lit de mort : t'as essayé'", poursuit-il. Et ce pari osé semble payant pour Yellow, qui parvient à vivre de l'écriture depuis cinq ans. Son EP Ma Petite Vie, sorti en 2015, témoigne de son succès.



Plus que la fièvre de la scène, l'artiste folk chérit le contact avec son public dans des lieux plus intimistes. Après de nombreux concerts en appartements ou dans des églises, il a même développé le concept de concerts dans des laveries automatiques. "La musique n'a de sens pour moi que si elle est vécue et partagée", avance-t-il. Mais ce besoin d'aller au contact n'a pas empêché Yellow d'assurer les premières parties d'artistes de renom, comme Da Silva, Joyce Jonathan ou les Têtes raides.