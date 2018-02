publié le 02/02/2018 à 17:30

Faut-il encore présenter Lucien Gainsbourg ? À 32 ans, le fils de Serge Gainbourg et Bambou s'apprête à dévoiler un nouvel album. Intitulé T'es qui là ?, il sortira le 9 février prochain.



En attendant de le découvrir, Lulu Gainsbourg a interprété Jeux d'enfants, extrait de ce disque événement sur la scène du Grand Studio. T'es qui là ? est son troisième album après From Gainsbourg to Lulu, avec les voix de Marianne Faitfull, Rufus Wainwright, Scarlett Johansson, Lady Luck en 2014, avec notamment les participations d'Anne Hataway et Ara Starck.

À partir du 24 mars prochain, Lulu Gainsbourg chantera au Théâtre de la Chaudronnerie à la Ciotat, à l'Européen (Paris) le 4 avril avant de terminer ses passages à la salle polyvalente L'Escoure, à Lacanau, le 7 avril.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.