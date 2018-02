publié le 02/02/2018 à 18:14

Suarez est un groupe caméléon. Depuis dix ans, il ne cesse de se réinventer et dévoilera au printemps prochain son quatrième album baptisé Ni rancoeur, ni colère. Tout commence en 2008 : Marc Pinilla, chanteur du groupe, rencontre Max Njava, Pata Njava et Dada Ravalsion, qui forment le groupe Njava.



Rejoint par le percussionniste David Donnat, Suarez connaît un succès immédiat en Belgique avec leur premier disque On t'attend. Ils font alors les premières parties de Vanessa Paradis et de Thomas Dutronc. Suivent deux autres albums, L'indécideur en 2010 puis En équilibre en 2014.

Suarez a interprété dans Le Grand Studio RTL son single Sur tes lèvres, une belle déclaration amoureuse. Ils ont également chanté, en duo avec Catherine Ringer, le titre L'amour à la plage de Niagara. Ils seront en tournée en Belgique du 14 mars au 27 juillet.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.