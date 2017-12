publié le 01/12/2017 à 17:11

Philippe MontparnassE, ou Philippe Deyrieu dans le civil, fait partie de ces artistes biberonnés à la musique depuis son plus jeune âge. Après un premier album, Anachornique, sorti en 2007, et quelques collaborations prestigieuses avec, en vrac, Sylvie Hoarau du groupe Brigitte et Jean-Patrick Capdevielle, le chanteur revient avec une nouvelle galette : (Des) couleurs manifestes.



Un album eighties aux sonorités pop et électroniques, qui n’est pas sans rappeler le travail d’Alain Souchon dans son écriture, soignée. On peut difficilement espérer meilleure comparaison !

Un détail mais pas des moindres : l’album est fort en duo. On y retrouve la voix de Cali sur Another Strange Day (il a d’ailleurs lui-même signé le texte). Mais aussi celle de Noémie Alazard, chanteuse de Virgin Princess qui pousse la chansonnette sur Quand tu m’ entraînes.



Mais l’artiste n’a pas peur de surprendre, variant les registres. Sur Ma France, s’est greffé le majestueux orchestre symphonique de Budapest. Le public du Grand Studio RTL a ainsi pu profiter de cet univers éclectique, classique, rétro et électro. Eh oui, tout cela à la fois.





Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.