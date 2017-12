publié le 01/12/2017 à 18:05

À seulement 22 ans, il incarne le renouveau de la chanson française. Grâce à son premier opus solo, Mélancolie Heureuse, Tim Dup fait partie des artistes à surveiller. Le chanteur a pris le temps de peaufiner cet album, de maîtriser sa technique, virevoltant du Printemps de Bourges, prestigieux festival, à l’album Barbara d'Alexandre Tharaud où il pose sa voix.



Son premier disque, composé de quatorze pistes, est d’une rare élégance, ne trahissant jamais son âge et sa jeune expérience. C’est aussi et surtout un OVNI, un objet à part, inclassable. Et ce dès le morceau d’ouverture : "Je trouvais cela cohérent de commencer l’album en disant : voilà qui je suis", confie-t-il au micro de RTL.

"Dans les textures, le son, c’est assez symptomatique de l’album, on retrouve un piano au centre du morceau, un texte assez fleuve. Et cette idée d’oxymores, de dualité… Cela fait partie de moi, de ce que je vis, de ma génération, le cul entre deux chaises. Jamais trop à sa place mais qui a envie d’en trouver une !" Devant le public du Grand Studio RTL, il a partagé un peu de sa poésie et de sa prose virulente.





Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.