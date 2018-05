VIDÉOS - "Mon Premier Grand Studio 2018" : les 3 premiers lauréats

Amelie McCandless - Neil in Boredomland (Official Video)

publié le 04/05/2018 à 08:00

Le concours Mon Premier Grand Studio créé par RTL permet à des artistes ou groupes amateurs de se produire le 23 juin 2018 dans le Grand Studio dans les mêmes conditions que les plus grands artistes.



Les conditions pour participer au concours étaient les suivantes : les candidats devaient envoyer deux prestations audio, une composition originale et la reprise d'une chanson connue de leur choix, entre le 3 et le 25 mars 2018.

Pour cette troisième édition, Nolwenn Leroy est la marraine, environ 250 candidats ont tenté leur chance. Après plusieurs semaines de délibérations, le jury a finalement porté son choix sur trois candidats : Amélie Mc Candless, Clarisse May et Martin Luminet. Ces trois artistes participeront directement à l'enregistrement du Grand Studio, qui sera diffusé le 23 juin prochain.

Vous pouvez encore sélectionner le 4e candidat

Mais le concours n'est pas encore terminé : un dernier artiste ou groupe peut encore espérer se produire sur la scène du Grand Studio. Seulement cette fois, c'est aux internautes qu'il revient de choisir parmi les 5 candidats ci dessous et ainsi désigner le quatrième vainqueur en votant sur notre site. Vous avez jusqu'au 20 mai à minuit pour choisir votre artiste favori.





Les cinq candidats encore en lice sont :

1. Louvard

2. Francoeur

3. Ben & Slane

4. Melem

5. 21 Juin le duo

Votez pour votre artiste ou groupe préféré Votez pour le 4ème lauréat de l'édition 2018 de "Mon Premier Grand Studio"