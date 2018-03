publié le 02/03/2018 à 11:50

Après une seconde édition couronnée de succès, marquée par la découverte de talents prometteurs, RTL a décidé de reconduire le concours Mon Premier Grand Studio en 2018. Comme les deux années précédentes, la première radio de France offrira à 4 jeunes artistes ou groupes amateurs, la possibilité de jouer en live sur la scène du Grand Studio RTL dans les mêmes conditions que les stars qui s'y produisent.



Pour participer, les artistes devront déposer entre le 3 et le 25 mars, sur le site de Mon Premier Grand Studio deux prestations audio. La première d'une composition originale et la seconde d'une reprise d'un morceau connu de leur choix. Seuls peuvent participer les artistes n'ayant encore jamais publié de disque et n'ayant pas signé de contrat de production discographique à la date du 25 mars (les artistes sont autorisés par contre à être sous contrat avec un éditeur musical).

"Mon Premier Grand Studio RTL" Crédit : RTL

Courant avril, un jury composé de personnalités de RTL distinguera trois artistes qui participeront directement à l'enregistrement du Grand Studio, qui sera diffusé le 23 juin. Du 4 au 20 mai, après mise en ligne de leur prestation audio sur le site, cinq autres artistes seront soumis aux votes des internautes sur RTL.fr, afin de déterminer le quatrième participant de Mon Premier Grand Studio RTL. Il ou elle sera dévoilé(e) le 23 mai. Ces 4 artistes lauréats composeront la sélection Mon Premier Grand Studio RTL 2018 et participeront à son enregistrement qui sera diffusé le samedi 23 juin à 15h.

Les deux prestations des 4 artistes seront enregistrées et mixées dans les conditions habituelles d'un Grand Studio RTL, afin d'être diffusées sur l'antenne. Elles seront également filmées dans pendant l'émission et publiées sur RTL.fr ainsi que sur Dailymotion, la chaîne Youtube officielle du Grand Studio RTL et enfin sur les réseaux sociaux : Facebook officiel de RTL, Facebook officiel du Grand Studio RTL et Twitter.



Une belle année pour les Lauréats de l'édition 2017

Livia : Sortie d'un premier EP de 7 titres : Le Blaireau riche en novembre dernier.



Vilorio : Préparation de premier album Pieces of you.



Bassey Ebong : Sortie de son premier titre Proud le 19 juin dernier. Il prépare son premier EP de 5 titres pour avril prochain.



Lena Mervil & Friends : Premières parties d'André Manoukian, China Moses, Joe Bel et Sandra Hall.