publié le 23/05/2018 à 17:22

Nous avons enfin le nom du 4ème et dernier lauréat du concours 2018 "Mon Premier Grand Studio RTL". Les internautes ont été très nombreux à voter sur le site de RTL.fr. Ils étaient encore 5 finalistes à départager, et c'est un duo parisien qui a décroché son billet pour venir chanter dans le Grand Studio RTL. Ils s'appellent Ben & Slane et présentent leur chanson intitulée The Breeze.



Le duo guitare/voix folk formé par Sarah-Lane Roberts et Ben Paolettoni rejoint donc l'affiche de "Mon premier Grand Studio RTL", aux côtés des artistes déjà qualifiés : Amelie McCandless, Clarisse May et Martin Luminet. Ils chanteront tous sur la scène du Grand Studio, en présence de Nolwenn Leroy, la marraine de l'édition 2018 de notre concours. Cette émission spéciale sera diffusée le samedi 23 Juin à 15h sur RTL.