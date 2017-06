publié le 16/06/2017 à 16:40

La chanteuse et pianiste Livia a su dès ces 18 ans qu'elle voulait faire de la musique son métier. En 2015, la jeune parisienne rencontre le bassiste Jean-Rolland M'Barga et le beatboxer Paul Vignes, dit "polo". Avec eux, Livia interprète des chansons à la fois drôles et incisives au style à part.



Le trio surprend par l'association de la voix enfantine de la chanteuse et le beatbox de Paul, le tout avec des paroles parfois crues et subversives. Le trio s'est déjà produit en concert une dizaine de fois à Paris et dans sa région. Il prépare actuellement son première album, auto-produit qui sortira le 11 octobre prochain.

Sélectionnés pour la finale de Mon Premier Grand Studio 2017 sur RTL, ils ont joué une réinterprétation originale du morceau de Noir Désir Le Vent nous portera, ainsi qu'une de leurs créations : Même si.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi 17 juin à 15 heures et (en intégrale) à 22 heures.