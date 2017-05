publié le 02/05/2017 à 09:01

Le concours Mon Premier Grand Studio créé par RTL permet à des artistes ou groupes amateurs de se produire le 17 juin 2017 dans le Grand Studio dans les mêmes conditions que les plus grands artistes.



Les conditions pour participer au concours étaient les suivantes : les candidats devaient envoyer deux prestations audio, une composition originale et la reprise d'une chanson connue de leur choix, entre le 4 mars et le 26 mars 2017.

Pour cette 2e édition, dont Vianney est le parrain, plus de 300 candidats ont tenté leur chance. Après plusieurs semaines de délibérations, le jury a finalement porté son choix sur trois candidats : Lena Mervil & Friends, Livia et Vilorio. Ces trois artistes participeront directement à l'enregistrement du Grand Studio, qui sera diffusé le 17 juin prochain. 2016 fut une belle année pour les lauréats de Mon Premier Grand Studio puisqu'ils ont fait les premières parties de grandes stars françaises.

Lena Mervil & Friends : entre soul, blues et pop

Aretha Franklin, Amy Winehouse, Etta James... Les plus grandes voix de la soul reviennent à l'esprit lorsque l'on entend celle de Lena, mêlant puissance et fragilité.



Avec Nicolas au piano et Fabien à la guitare, les amis d'enfance de Lena, Lena Mervil & Friends est un trio formé en 2015 qui n'a pas eu besoin de faire plus de trois concerts dans des cafés lillois pour se retrouver propulsé en première partie d'une des divas de la soul actuelle, Ayo, ou encore de Calogero et d'André Manoukian. Leur premier EP, Thank You, est sorti en 2015.

Lena Mervil & Friends, trio finaliste de "Mon Premier Grand Studio 2017"

Livia : un trio surprenant

Voix enfantine, textes teintés d'humour et incisifs... Livia a de quoi vous surprendre. Associée à un beatboxer, Paul, dit Polo, et un bassiste, Jean-Roland M'Barga, cette jeune femme délecte son public de paroles parfois crues, souvent subversives mais toujours drôles et ce toujours dans le but de partager ce qui la touche.



Le premier album auto-produit de Livia devrait sortir dans quelques mois et sera honoré lors d'un concert à la Bellevilloise. Si la date n'a pas encore été fixée, le trio sera en concert à Paris à la Dame de Canton le samedi 13 mai.

La pochette du CD de Livia, bientôt disponible

Vilorio : du rock à la folk urbaine

Il a fait les premières parties de Tété, Jehro ou encore Shakaponk. Vilorio, c'est un artiste bordelais à la fois auteur, compositeur, ancien chanteur et trompettiste du groupe de rock Dr Jekyl qui a décidé de bifurquer vers un répertoire nettement plus orienté vers la folk et la musique urbaine.



Ed Sheeran, John Butler Trio ou encore Jack Johnson sont parmi ses plus grandes influences. C'est en 2014 que Vilorio s'est lancé dans son projet. Deux ans plus tard à peine, en 2016, il a reçu un disque d'or pour son morceau Esta Noche. Fort de ses compositions originales et des reprises qu'il aime à revisiter, Vilorio enregistre actuellement un album dont la sortie est prévue en juin 2017.

Vilorio

Vous pouvez encore sélectionner le 4e candidat

Mais le concours n'est pas encore terminé : un dernier artiste ou groupe peut encore espérer se produire sur la scène du Grand Studio. Seulement cette fois, c'est aux internautes qu'il revient de choisir parmi les 5 candidats ci-dessous et ainsi désigner le quatrième vainqueur en votant sur notre site. . Vous avez jusqu'au 22 mai à minuit pour choisir votre artiste préféré.



Les cinq candidats encore en lice sont :

1. Donamaria

2. Bassey Ebong

3. Mat Hood

4. Refuge

5. Philippine

Votez pour votre artiste ou groupe préféré Cliquez ici pour donner la chance à votre groupe ou artriste préféré de se produire sur la scène du Grand Studio samedi 17 juin 2017