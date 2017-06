publié le 16/06/2017 à 16:42

Remarquée pour sa voix puissante et fragile à la fois, la chanteuse de Lena Mervil & Friends a séduit son public. Le groupe mêle soul, blues et pop, s’inspirant des plus grands noms tels qu’Aretha Franklin, Etta James, Janis Joplin et Amy Winehouse. Lena Mervil est accompagnée de Fabien à la guitare, Nicolas au piano et à l'orgue Hammond.

Le trio fondé en 2015 a sorti cette même année son premier et unique album composé de sept titres, Thank You. Avec cet EP, ils se sont très vite fait remarquer, puisque après seulement trois concerts dans des cafés lillois, ils ont fait la première partie de d'Ayo et de Calogero au festival de la Côte d'Opale. Ils sont également passés par le Tourcoing Jazz Festival et ont réalisé les premières parties d'André Manoukian, China Moses, Joe Bel et Sandra Hall, avant d’arriver à la finale du concours RTL Mon premier grand studio.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi 17 juin à 15 heures et (en intégrale) à 22 heures.