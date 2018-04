publié le 13/04/2018 à 17:34

De Belle-île-en-Mer à Marie-Galante, Laurent Voulzy ne cesse de nous faire voyager en musique. Le chanteur pose cette fois ses valises sous le soleil du Brésil, source d'inspiration de son neuvième album Belem. Un disque rythmé au son de la samba et de la bossa nova.



Laurent Voulzy publie un album résolument pop composé de dix titres. Sur le même principe que le mythique Rockcollection, il alterne entre des couplets en français, signés de son fidèle camarade Alain Souchon, et des refrains empruntés au standard brésilien. Seul le morceau éponyme du disque n'est pas d'influence brésilienne.

Tout au long de Belem, l'artiste n'hésite pas à s'inspirer des paysages qui l'entourent pour intégrer cette ambiance tropicale dans ses chansons. Quatre titres ont été enregistrés sur la plage de Grumari à Rio de Janeiro avec le son du vent et du ressac en bruit de fond, tandis que le bruit des vagues clôture le dernier morceau du disque.

Également dans "Le Grand Studio RTL"

La chanteuse Keren Ann joue deux titres en live, dont le morceau Somerset Maugham, d'Alain Souchon. Cette chanson figure dans le second volume de l'album Souchon dans l'air, revisitant les plus grands succès du chanteur.

Keren Ann dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Jacob Banks interprète aussi deux titres dans le célèbre studio de RTL. L'artiste anglais d'origine nigériane a publié en octobre dernier The Boy Who Cried Freedon, un EP salué par la critique. En attendant son premier album courant 2018, il sera sur la scène de plusieurs festivals comme Coachella en avril mais aussi à Cognac et Sète au mois de juillet.

Jacob Banks dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.