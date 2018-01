Pourquoi Jacob Banks et Oscar Anton vont vous séduire en 2018

publié le 03/01/2018 à 13:22

Cette semaine, on continue de prendre les paris en vous présentant nos coups de cœur musicaux. Après les chanteuses, place aux chanteurs avec un premier artiste : Jacob Banks. Il a 26 ans, il est Anglais d'origine nigériane. Son signe distinctif : un petit bonnet qu'il porte souvent. Son EP The Boy Who Cried Freedom vient de sortir avec en premier titre, Unknown, une bonne claque.



Avec sa voix époustouflante et un chant nasal singulier, ce fils d'un agriculteur et d'une infirmière s'est construit musicalement grâce aux bandes originales de films et de dessins animés. Il a commencé à écrire ses premières chansons dans une maison vide.

"J'étais à l'université à l'époque et notre maison a été cambriolée... Ils ont absolument tout pris sauf une guitare accrochée au mur. Et je me suis mis à en jouer parce que je m'ennuyais ! Et je suis tombé amoureux de l'instrument. Je ne voulais rien faire d'autre", confie-t-il au micro de RTL.

Une soul épatante

> Jacob Banks - Unknown (To You) Official Music Video

Jacob Banks devait devenir ingénieur civil, mais il abandonne ses études au lendemain du décès de son meilleur ami qui le soutenait. "Mon but avec la musique, c'est de tenir compagnie". Sa soul est épatante, puissante, poétique et surtout moderne.



"J'ai grandi en écoutant Sam Cook, mais c'était moderne à l'époque (...) Je respecte tout ce qui a été fait dans la soul, j'ai appris de tous ces chanteurs, mais faut avancer !" Son EP est déjà disponible, avant la parution d'un album avant l'été 2018. Il chantera le 21 mars au Trabendo à Paris.

Oscar Anton, un artiste français dans la langue de Shakespeare

> Oscar Anton - Voices (Clip non officiel)

Autre jeune chanteur : il chante en anglais, mais il est français. Son nom est Oscar Anton. Il a 21 ans. Il a notamment fait la première partie de Christophe Maé. Cet artiste francophone est notre pari pop de l'année 2018. Avec l'entêtant Voices, l'artiste a un sens de la ritournelle mélodique redoutable basé sur des boucles électro mêlées à des lignes de guitare folk estivales. Il a un goût prononcé pour la pop britannique. Et pour cause, il s'est lancé dans la musique en sortant d'un concert.



Ses morceaux sonnent comme des déclarations d'amour à la musique. Qu'elles soient légères et rythmées ou plus introspectives et douces comme une ballade où il convie Abd Al Malik, Oscar Anton écrit, compose et réalise ses chansons. Son EP sort le 26 janvier avant un premier album dans les prochains mois. Il jouera à Lyon, le 1er février, à Nantes le 7 février ou à Besançon le 21 mars.