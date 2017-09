publié le 04/09/2017 à 08:21

On a déjà suivi Laurent Voulzy à Belle-île en mer, à Marie Galante, à Grimaud...11 ans après La Septième Vague, on marche cette fois avec l'artiste sur le sable d'Ipanema à Rio dans une ambiance qui passe de la douceur tropicale à la samba psychédélique et électro avant de se refermer sur 10 minutes de caresse de l'océan, 10 minutes de bruit de vagues en guise de clôture sur l'album. Belem s'inscrit dans une pop épanouie que Laurent Voulzy chéri, loin du format traditionnel. "Ce disque s'appelle Belem car c'est le hasard (...) Belem est une ville du Brésil et aussi un magnifique voilier de la fin du XIXe que j'ai souvent vu vers les côtes de Bretagne", confie l'artiste.



Belem contient 10 titres articulés autour d'un Pain de sucre aux arrangements touffus, c'est le morceau Spirit of Samba de 18 minutes. "C'est le morceau à l'origine de l'album. C'est le fils du guitariste de Baden Powell qui a inventé ce morceau" confie Laurent Voulzy avant de conclure par : "Je suis un enfant élevé par la musique antillaise, le rock et grâce à la guitare j'ai plongé dans la musique brésilienne". La mélodie et les accords de la bossanova ont toujours passionné Laurent Voulzy.

Un disque pour chanter son amour du Brésil

Sur le même principe que Rockcollection, Laurent Voulzy alterne couplets en français signés Alain Souchon, avec des refrains de standards brésiliens. Mais, ce qui est drôle, c'est que son complice de toujours, Alain Souchon, présent sur cet album, ne partage pas son amour pour la musique brésilienne. "C'est une musique qui ne me transcende pas, une douceur qui ne me fascine pas, mais c'est fort. J'ai été entraîné par Laurent et par sa fougue", explique Alain Souchon au micro de RTL.

"J'avais envie de me faire plaisir, de m'approprier pendant quelque temps des chansons que j'adore et de jouer avec des musiciens brésiliens", poursuit Laurent Voulzy. La chanson qui s'appelle Rio est étonnamment une chanson très mélancolique. "La musique est tellement à fleur de peau au Brésil, je suis resté extatique", confie Laurent Voulzy qui en même temps était seul dans sa chambre d'hôtel : il ne pouvait partager sa création.