publié le 23/08/2017 à 14:02

Laurent Voulzy emmène ses admirateurs en vacances, direction le Brésil. Le chanteur et compositeur français a dévoilé un premier clip lumineux de Spirit of Samba, qui annonce son prochain album en partenariat avec RTL, Belem, disponible dans les bacs le 1er septembre.



Celui-ci est une véritable déclaration d'amour au Brésil, et plus particulièrement à sa musique. La bossa nova et la samba ont forgé le style musical de Laurent Voulzy. Sur ce premier titre, les mélomanes reconnaîtront des mélodies cultes d'outre-Atlantique comme Vôce abusou d'Antonio Carlos e Jocafi et Partido Alto de Chico Buarque de Hollanda.

Le clip solaire de Spirit of Samba, réalisé par Seb Caudron, s'inscrit donc naturellement dans cet hommage brésilien. Le public est transporté sur les plages de sable fin de Rio de Janeiro, immergé dans la culture brésilienne, ses danses et son état d'esprit. Cette vidéo respire la douceur et les vacances, annonçant un futur album joyeux et rythmé. De quoi préparer la rentrée dans la bonne humeur.