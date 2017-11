Laurent Voulzy en lice pour l'Album RTL de l'année avec "Belem"

publié le 02/11/2017 à 12:03

Pour Laurent Voulzy, c’est un rêve qui se concrétise. Avec Belem, l’artiste réalise enfin un disque brésilien. Un objectif, une croisade presque. Ou plus exactement, une odyssée. Au chanteur de nous emporter quelque part à Rio, dans une ambiance qui passe, au gré des titres, de la moiteur tropicale à la samba psychédélique. Entre le bruit et les caresses, Voulzy s’affirme dans une pop décompléxée, loin des carcans.





Pour autant, il n’oublie pas ses racines et certains mécanismes qui ont fait son succès. Aussi, comme dans Rockcollection, Laurent Voulzy alterne entre couplets en français (signés par le fidèle ami Alain Souchon) et refrains de standards brésiliens. Anecdote amusante : son fidèle comparse ne ressent point la même fascination que Voulzy pour la musique brésilienne.

"C'est une musique qui ne me transcende pas, une douceur qui ne me fascine pas, mais c'est fort. J'ai été entraîné par Laurent et par sa fougue", explique Alain Souchon au micro de RTL. Preuve qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.