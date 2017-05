publié le 12/05/2017 à 18:28

Jasmine Thompson n'a que 16 ans, mais déjà une belle carrière. Véritable phénomène, la jeune artiste compte déjà plus de 2,5 millions d'abonnés sur YouTube. C'est justement grâce à la plate-forme d'hébergement de vidéos qu'elle est repérée en 2011 avec son incroyable reprise de Lazy Song de Bruno Mars.



La Britannique enregistre ensuite de nombreuses reprises, comme La La La de Naughty Boy ou Everything Has Changed de Taylor Swift, et aussi Titanium de David Guetta. Chacune de ses interprétations est visionnée de très milliers de fois. En 2013, Jasmine Thompson sort un premier album intitulé Bundle of Tantrums.

Le succès continue peu à peu en 2013 lorsque sa reprise d'Ain't Nobody de Chaka Khan, est jouée dans dans une publicité pour la chaîne de supermarchés Sainsbury's, l'un des plus populaires au Royaume-Uni. Un an plus tard, Jasmine Thompson accompagne Robin Schulz sur son titre Sun Goes Down. Depuis Jasmine Thompson a faire grossir son succès avec Ain't Nobody avec l'artiste Felix Jaehn.



