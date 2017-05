publié le 19/05/2017 à 10:53

Cela fait déjà trois ans que l'album de reprises de Serge Reggiani par Isabelle Boulay est sorti. Un joli succès puisqu'il a séduit 300.000 acheteurs. On a même l'impression que son ombre plane sur son nouveau disque En vérité, qui sort ce 19 mai. "J'ai aimé chaque seconde où j'ai chanté Reggiani (...) C'est un répertoire de rêve pour une interprète comme moi", confie l'artiste québécoise, invitée en direct sur RTL. Six ans après Les Grands Espaces, l'artiste est de retour avec un recueil de quatorze chansons. En vérité, est le plus bel album de sa discographie.



Depuis Mieux qu'ici-bas paru en l'an 2000, la chanteuse a creusé son sillon dans la belle variété. Avec ce nouvel opus, Isabelle Boulay embrasse la grande chanson française. En vérité est un disque éclatant, bouleversant, élégant. Magistralement interprété. Il y a une fêlure, une profondeur, un éclat d'une pureté étonnante dans sa voix. Cet album est intime, c'est un pudique autoportrait. Isabelle Boulay chante ses vérités, celles que ses auteurs ont décelé en elle.

Dans le livret de l'album, l'artiste québécoise a écrit : "En vérité, c'est, d'une certaine manière devenir capable de se voir tel que l'on est dans la clairvoyance et l'humilité". Au micro de RTL, la chanteuse en dit plus sur ce qu'il pour se voir tel que l'on est. "Il faut aimer la vie, l'embrasser de toutes ses forces. Il faut être sensible aux histoires des autres, aux passages de la vie des autres dans la nôtre", poursuit-elle.

Benjamin Biolay et Raphaël ont participé à l'album

En tout cas la voix de l'artiste fascine et fascine ses auteurs-compositeurs. Comme Raphaël, qui signe et réalise deux morceaux dans le disque. "Isabelle Boulay, c'est sans chichis. Elle a une grande franchise, c'est cela qui me plaît beaucoup aussi. Je suis ravi d'avoir travaillé sur son disque, je le trouve très beau", confie-t-il au micro de RTL.

Cette collection de chansons a aussi été réalisée par Benjamin Biolay. Voilà 17 ans qu'Isabelle Boulay lui confie le soin de magnifier ses titres. "C'est une voix qui me fascine, c'est une des mes interprètes francophones préférées. Sa voix parfois me bouleverse", poursuit l'artiste. C'est une histoire artistique qui dure avec Benjamin Biolay. Isabelle Boulay a confié un jour à RTL qu'il est presque "un grand frère" pour elle. "Plus j'avance et plus c'est une chose que je ressens. C'est quelqu'un qui m'est infiniment précieux, il fait partie de ma famille", poursuit la chanteuse.

La pochette de "En vérité", d'Isabelle Boulay Crédit : Sony Columbia

Le nouvel album d'Isabelle Boulay s'appelle En vérité et sort ce vendredi 19 mai. Elle sera en tournée partout en France à partir du 8 octobre. Elle chantera notamment à Lille le 14 octobre, à l'Olympia le 18, à Toulouse le 22 novembre ou encore à Marseille ce sera le 14 décembre.