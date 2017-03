VIDÉO - Bruno Mars danse avec des dessins dans le clip de "That's What I Like"

publié le 02/03/2017 à 11:07

Un clip très simple pour une chanson entêtante. Le chanteur Bruno Mars a dévoilé mercredi 1er mars au soir le clip de son titre That's What I Like. Seul dans une pièce vide, il montre l'étendu de ses talents de danseur, habillé en noir, blanc et or, lunettes de soleil vissées sur le nez. Sa chorégraphie est accompagnée de dessins qui prennent vie au fur et à mesure et qui sont en lien avec ses paroles. Les gratte-ciels de New York, des billets de banque ou encoure des étincelles viennent illustrer ses mouvements.



That's What I Like est le deuxième single de son nouvel album 24K Magic, déjà disque de platine. Bruno Mars a joué avec les nerfs de ses fans toute la journée, postant des message énigmatiques sur Twitter. Deux heures à peine avant la sortie de la vidéo, il écrivait : "Je viens de finir de tourner la vidéo ! Je vais l'éditer, prendre un bain et après on fera la fête. Accordez-moi deux heures !".

Le chanteur phénomène lance sa tournée mondiale à Anvers à la fin du mois. Il se produira bientôt en France : au Stade Pierre Mauroy de Lille le 31 mars, au Park&Suites Arena de Montpellier le 8 avril, à l’AccorHotels Arena de Paris les 5 et 6 juin, puis à La Halle Tony Garnier de Lyon le 8.