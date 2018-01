Elton John, un adolescent introverti devenu star planétaire

publié le 25/01/2018 à 21:06

Your Song, c'est la première chanson qui le propulse sur la scène internationale. Nous sommes en 1970. Elton John, de son vrai nom Reginald Kenneth Dwight, a alors 23 ans. Pas mal pour un ancien petit garçon introverti et complexé de la banlieue de Londres, qui se partageait entre son piano et son ballon de foot.



En 1967, dans un bus, il se choisit un nom de scène, et se rend à un rendez-vous pour un job d'auteur-compositeur trouvé par une petite annonce. Des chansons qu'il interprétera vite lui-même : Your Song, Don't Go Breaking My Heart. Puis en 1976 cette chanson qui casse la baraque aux USA, Sorry Seems To Be The Hardest Word.

Rapidement, Elton John est surnommé Midas Man. Parce qu'avec deux albums par an, tout ce qu'il chante se transforme en or. Comme Sad Songs en 1984. La même année, le club de foot qu'il a racheté auparavant en quatrième division arrive en finale de la coupe d'Angleterre.

33 millions d'exemplaires pour un single

Le Mozart des années 80 se produit désormais dans des costumes extravagants, des lunettes abracadabrantes. Après une grosse cure de désintoxication à l'alcool, la drogue et aux médicaments, Elton John repart et séduit les plus jeunes avec ses chansons du Roi Lion de Disney.



Mais son record, c'est Candle In The Wind. Cette version chantée aux obsèques de son amie Lady Di s'écoule à 33 millions d'exemplaires. C'est le single le plus vendu au monde, il dépasse le White Christmas de Bing Cosby.



Aujourd'hui, Elton John est marié à son compagnon de longue date et papa de deux petits garçons. "J'espère continuer à créer jusqu’à ma mort", a t -il déclaré mercredi 24 janvier. Une date où il a notamment annoncé une ultime tournée d'adieux à travers le monde. 300 dates sont au programme des trois prochaines années.