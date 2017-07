publié le 07/07/2017 à 18:31

Il est une des révélations de l'année 2017. Gauvain Sers s'est produit dans le Grand Studio RTL pour présenter trois titres, deux tirés de son album Pourvu et une reprise de Lily de Pierre Perret. Il s'est fait connaître en faisant les premières parties des concerts de Renaud, d'abord à Paris puis pour les 85 dates de la tournée. "C'est un chanteur qui compte beaucoup pour moi", confie-t-il au micro d'Eric Jean-Jean. "L'entendre parler de mes chansons avec ses mots, ça me touche énormément."



Son album Pourvu, sorti en juin, est composé de quatorze chansons, dont certaines qu'il a écrites pendant sa formation à la Manufacture chanson. Sur ce disque figurent aussi deux chansons en slam, qu'il interprète régulièrement en concert. Gauvain Sers a choisi d'interpréter sur la scène du Grand Studio Pourvu, premier single de l'album éponyme, et Dans mes poches. Accompagné de Tibz et Léa Paci, il a interprété Foule sentimentale d'Alain Souchon.

Rien ne destinait ce fils d'ingénieur, qui a grandi à Limoges, à se lancer dans la musique : "Personne ne fait de la musique dans ma famille", mais ils partagent le goût des chansons françaises, surtout celles que lui fait découvrir son père : "Tout a commencé dans la bagnole de mon père. C'est un grand fan de chansons françaises, j'ai baigné là-dedans depuis tout petit : Alain Souchon, Georges Brassens, Jean Ferrat, Allain Leprest". Et Pierre Perret, bien sûr, dont il a choisi d'interpréter une des plus belles chansons, Lily.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.