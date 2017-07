publié le 07/07/2017 à 18:35

Elle a tout juste 20 ans et se pose déjà comme porte-parole de la jeunesse d'aujourd'hui. Léa Paci, jeune artiste oscillant entre la pop et l'électro, est venue interpréter trois de ses titres dans le Grand Studio RTL spéciale Nouveaux talents.



La jeune femme fait ses débuts sur les planches, au théâtre alors qu'elle est adolescente. C'est d'ailleurs grâce à sa troupe qu'elle attrape le virus de la musique, commençant à chanter sur scène au théâtre : "ça me permettait de raconter mes petits secrets que je n'osais pas dire aux gens".

Depuis son premier album sorti le 23 juin dernier, elle enchante le public avec sa voix basse et légèrement fêlée, conférant à ses morceaux une signature singulière. Si elle n'écrit pas toutes ses chansons, elles sont toutes inspirées de son histoire personnelle, décrivant son quotidien de jeune femme grandissant à Paris.



Elle a enchanté le public du studio Bayard avec ses premiers singles, Adolescente pirate et Pour aller où ? qui décrivent les tiraillements de la jeunesse. Elle a également proposé une reprise acoustique du Coup de soleil de Richard Cocciante : "C'est une chanson qui a tellement de lectures, de double sens, de poésie, tout en étant écrite de manière très simple, c'est quelque chose que j'admire beaucoup aujourd'hui."



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.