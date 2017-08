Taylor Swift réapparaît sur les réseaux sociaux avec une vidéo énigmatique

publié le 22/08/2017 à 09:58

Disparaître pour mieux réapparaître. Taylor Swift vient de faire son retour sur les réseaux sociaux après un nettoyage intensif de ses comptes. Chaque tweet de la chanteuse a été supprimé mi-août, ainsi que chaque photo sur Instagram, chaque post sur Facebook.



Les fans les plus inquiets pouvaient se demander si Taylor Swift faisait une cure de déconnexion estivale ou si elle entamait un longue pause dans carrière. Naturellement, il n'en était rien et quelques jours après ces suppressions en cascade, voici que "Taytay" est de retour.

Ce qui ressemble de plus en plus à un plan de communication pour son prochain album pourrait aussi être une mise au point de taille avec certains de ses détracteurs, son ex et DJ star Calvin Harris ou encore les soutiens de sa meilleure ennemie, Kim Kardashian.



Les fans de la star de la télé-réalité prenait un malin plaisir à critiquer vertement la chanteuse américaine en la comparant à un serpent. L'emoji serpent allant même jusqu'à remplacer le nom de la chanteuse dans l'imaginaire collectif.

Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 17 juillet 2016

Taylor Swift a décidé de s'emparer de cette critique et a publié une vidéo de quelques secondes où l'on peut voir un serpent ondoyer. Un rapport avec le titre d'une nouvelle chanson ou son album ? Il est encore trop tôt pour le savoir mais la vidéo est depuis sur chacun de ses comptes suivis par des millions de fans. Taylor Swift a pour habitude d'évoquer sa vie personnelle dans ses textes et on peut imaginer qu'elle n'hésitera pas à régler ses compte en s'appropriant son nouvel animal totem : le serpent.