publié le 23/08/2017 à 20:30

La nouvelle va ravir ses plus grands fans. Depuis son dernier album paru en 2014, 1989, Taylor Swift n'avait plus sorti le moindre disque. Cette longue attente touche bientôt à sa fin. Comme le laissaient présager de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux, la chanteuse américaine prépare son grand retour sur le devant de la scène.



Après avoir nettoyé l'intégralité de ses réseaux sociaux et publié d'énigmatiques vidéos de serpents sur Twitter, "TayTay" a confirmé mercredi 23 août la sortie d'un nouvel album studio dans les prochaines semaines. Et la pop star n'a pas fait les choses à moitié dévoilant simultanément le nom, la date de sortie ainsi que la pochette. Son sixième disque s'appellera donc Reputation et sortira le 10 novembre.

Taylor Swift entend bien faire plaisir à ses fans. Dans ce même post Twitter, l'interprète de Shake it Off révèle que son premier single sera disponible dans la nuit de jeudi 24 à vendredi 25 août. Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle n'est pas passée inaperçue, symbole de la grande attente qui régne autour de ce retour.