"Dunkerque", "Valérian", le nouveau titre de Sardou... Les immanquables de l'été

publié le 14/07/2017 à 10:40

Au programme ce vendredi 14 juillet, les chansons et les films de l'été. Stéphane Boudsocq revient sur les différents films à ne pas manquer les mois de juillet et d'août. Il évoque notamment les inévitable Dunkerque de Christopher Nolan, ainsi que Valérian et la Cité des milles planètes, de Luc Besson.



Steven Bellery prend les paris sur les chansons que l'on risque d'entendre en boucle dans les semaines à venir. Au programme : Michel Sardou qui a choisi le 14 juillet pour sortir un tout nouvel extrait de son dernier album, mais aussi le porto-ricain Luis Fonsi.

Ce soir, à 21 heures, TF1 diffusera l'avant-dernier épisode du jeu Ninja Warrior : le parcours des héros, présenté par Denis Brogniart, que Isabelle Morini-Bosc a rencontré. Elle lui a au passage soutiré quelques informations sur la prochaine édition de Koh-Lanta.