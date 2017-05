Attentat à Manchester : deux SDF ont été héroïques

publié le 24/05/2017 à 09:26

Au lendemain de l'attentat à Manchester, certaines histoires remontent quelque peu le moral. Deux SDF sont devenus en 24 heures des héros. Stephen, un SDF de 35 ans, au visage émacié, vit dans la rue depuis plus d'un an. Lundi soir, 22 mai, comme souvent, il dort près de l'Arena, la salle de concert, où une terrible attaque a coûté la vie à au moins 22 personnes, dont de nombreux enfants.



La déflagration le réveille. Il ne réfléchit pas, il fonce et s'agenouille auprès des premiers blessés. Stephen retire des clous de leurs bras, des boulons du visage d'une petite fille. "L'instinct, raconte-t-il, m'a guidé vers l'Arena". "Ils avaient besoin d'aide. J’aime penser que quelqu'un serait venu m'aider également si c'est moi qui avais eu besoin. C'est juste instinctif d'aider", indique Stephen.

Chris Parker, 33 ans, vit également dans la rue. Ce soir-là, il a, lui aussi, décidé de venir aider les blessés. Ces images de corps allongés, ces cris, il ne les oubliera jamais comme les derniers mots d'une femme morte dans ses bras.

"J'ai vu une petite fille....elle n'avait plus de jambes. Je l'ai enveloppée dans un T-shirt et je lui ai demandé 'où est ta maman et ton papa'. Elle a répondu : 'mon papa est au travail et ma maman est là-haut". "Nous avons dû retirer des clous de leurs bras et même du visage d'une petite fille", a ajouté cet ancien maçon, SDF depuis plus d'un an. "C'est pas parce que je suis sans-abri que je n'ai pas de cœur", a-t-il fait valoir. Avant d'assurer : "Ils avaient besoin d'aide, c'est juste l'instinct d'aller aider".