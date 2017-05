publié le 23/05/2017 à 14:48

Quelques heures après l'attentat de Manchester, Daesh a revendiqué l'attaque ce mardi 23 mai. Le groupe jihadiste a revendiqué, via un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq, l'explosion qui a fait au moins 22 morts et une soixantaine de blessés à la Manchester Arena où venait de s'achever un concert de la jeune star américaine, Ariana Grande.



Sur Twitter, Amaq a ainsi précisé qu'un "des soldats du califat a placé une bombe dans la foule" lors du spectacle de la tournée internationale de la chanteuse. La revendication ne décrit pas l'assaillant comme un "kamikaze" mais comme un soldat ayant posé des "charges explosives". De plus, Daesh ne fait jamais référence à l'âge des victimes mais les décrivent comme des "croisées" alors que la première ministre Theresa May avait évoqué la volonté de "faire un maximum de victimes, dont de nombreux enfants et jeunes".



Le groupe jihadiste menace également d'autres attaques. Dans la matinée, la police avait annoncé l'arrestation au sud de Manchester d'un homme de 23 ans en lien avec l'attentat, sans donner plus de précisions. De plus les autorités britanniques auraient découvert l’identité de l'assaillant : "La police et les services de renseignement pensent connaître l'identité mais ne peuvent confirmer son nom à ce stade", a déclaré Theresa May.

La première ministre britannique a notamment dénoncé la "lâcheté" de l'auteur de l'attentat, mort dans l'explosion, qui a "délibérément visé des enfants innocents et sans défense". Le bilan est susceptible de s'aggraver puisque de nombreux blessés, orientés vers huit hôpitaux de la ville, sont toujours dans un état grave.