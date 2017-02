publié le 10/02/2017 à 23:32

Nommée dans la catégorie Artiste féminine de l'année, lors des Victoires de la musique 2017, le 10 février, Imany a livré un vibrant message lors de sa prestation. Après un mashup de ses deux tubes Don't Be So Shy et Silver Lining (Clap Your Hands), la chanteuse s'est adressée au public et au téléspectateur dans un discours engagé. "On doit être, on se doit d'être les voix de ceux et celles qui n'en n'ont pas. On se doit de ne pas prendre la démocratie pour acquise", a-t-elle affirmé.



Quelques mots qui trouvent un écho directe à l'actualité récente avec l'interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois et avant la mort d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. "On se doit de demander des comptes à nos élites. On se doit de demander des comptes à la police. On se doit de demander la justice. On se doit de demander la justice pour Théo, la justice pour Adama, la justice pour tous ceux dont on ne parlera pas, la justice pour vous et moi", a-t-elle lancé devant les spectateurs du Zenith de Paris.

"On se doit de demander la justice"

Message fort d'@Imanyofficiel sur la scène des #Victoires2017 pic.twitter.com/5yJaHoWGXj — France 2 (@France2tv) 10 février 2017

Plus tôt dans la soirée, Olivier Bassuet, de la société de production Art Bridge qui a réalisé le clip Makeba de Jain, avait également fait une sortie similaire lors de sa venue sur scène pour récupérer sa Victoire :"Ce que je veux dire à ma fille, c'est qu'on n'est pas des bamboulas, on est tous des Théo".