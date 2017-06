Wonder Woman fait son retour dans les salles obscures

publié le 07/06/2017 à 01:08

Popularisée sur le petit écran par la série avec Linda Carter, Wonder Woman débarque sur le grand écran dans une superproduction qui raconte la genèse du personnage : de son enfance au royaume des Amazones à sa lutte contre les Allemands durant la guerre 14-18. Ce personnage féminin était apparu pendant l’entre-deux guerre avant de connaître une seconde jeunesse dans les années 70. On pourra reprocher à Wonder Woman, héroïne de chez DC Comics armée de son lasso, ce qui affaiblissait Thor chez Marvel : le manque de failles de ces personnages invincibles.



On retrouvera également en salle ce mercredi l’adaptation très réussie de HHHH , le livre de Laurent Binet sur l’ascension Reynard Heydrich, artisan de la solution finale, dans l’Allemagne nazie. Ce film est signé Cédric Jimenez, réalisateur La French en 2014. On suit donc la carrière militaire contrariée de Heydrich, sa rencontre avec son épouse qui va révéler le monstre qui est en lui et lui faire gravir les échelons du parti nazi. HHHH évoque également le destin tragique de deux jeunes soldats tchèques et slovaques, des résistants qui vont préparer l'assassinat de Heydrich en juin 1942 à Prague.