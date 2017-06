publié le 06/06/2017 à 01:14

> Andrée Grise - Garder ma foi (Clip officiel)

En 1195, Dieu donnait la foi à la chanteuse franco-néerlandaise Ophélie Winter, 22 ans plus tard, Andrée Grise a choisi de la garder, et la Française le clame haut et fort. Après un premier EP en 2016, la chanteuse va sortir son premier album de gospel, "Une femme qui croit en toi", chez la major Universal le 9 juin prochain. Avec ce premier disque, elle compte bien démontrer "qu’il y a aussi le gospel intime, tel que je le propose", mais surtout que le gospel est compatible avec la langue de Molière.



"Il y a une place, une opportunité de chanter sa foi", assure la jeune femme d’origine camerounaise, "on se bat pour faire entendre aussi ce style de musique". Avec son titre Garder la foi, Andrée Grise a d’ailleurs été nommée pour les Angels Music Awards 2017, qui se dérouleront à l’Olympia le 4 juillet prochain.