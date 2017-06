Eskelina, "la petite suédoise de la chanson française", est de retour

publié le 08/06/2017 à 01:38

Entre swing dansant et mélancolie, la chanteuse suédoise Eskelina confirme les promesses de ses débuts avec son second album, La Verticale, sortie le 19 mai dernier. "Il n’y a qu’une chanson que j’ai écrite et composée", précise celle qu’on surnomme la petite suédoise de la chanson française. Pour la verticale, elle a donc fait appel aux talents de parolier et de compositeurs de Christophe Bastien, Florent Vintrigner et Batlik.



Avant son premier album en 2015, Eskelina avait débuté sa carrière comme sign, peu après son arrivée en France. "Je partais au départ pour rester un mois en France, mais tout ce que je souhaitais, c’est que ça soit sans fin", se rappelle-t-elle. Alors qu’elle confie s’être toujours ennuyée en Suède, Eskelina se souvient également du jour où la France est devenu son nouvel horizon : "Un jour à l’école, j’avais 12 ans, il y a une dame qui est rentrée dans la classe pour nous annoncer qu’on pouvait prendre des cours de français".