publié le 24/05/2017 à 11:00

Carla Bruni fait son grand retour. Quatre ans après Little French Songs, la chanteuse sortira à l'automne son cinquième album. Un disque parenthèse puisqu'il a été commandé par le label américain Verve et qu'il ne sera composé que de reprises. Carla Bruni a enregistré ses chansons anglophones préférées, qu'elle a habillées d'une toute autre manière.



On entendra Stand By Your Man de Tammy Wynette, Miss You des Rolling Stones, Jimmy Jazz des Clash, et, plus inattendu The Winner Takes It All d'Abba, ainsi qu'une chanson de Depeche Mode, Enjoy The Silence, premier extrait dévoilé. La sortie de l'album est prévue le 6 octobre.

En octobre également, Marina Kaye devrait publier son deuxième album. Pile trois ans après la sortie de Fearless, la jeune chanteuse a décidé d'enclencher la seconde. Son duo avec Soprano cet hiver a été un joli succès. Ça lui a donné l'envie de se remettre au travail, sept mois seulement après la fin de sa tournée. La chanteuse de 19 ans emprunte un chemin légèrement plus urbain. Le premier single s'intitule On My Own. Elle devrait aussi glisser quelques chansons en français dans ce disque attendu l'automne prochain.

Un album hommage à Michel Fugain

Au rayon disques depuis quelques jours on retrouve Chante la vie chante, un album hommage à Michel Fugain. Paru le jour de ses 75 ans, cet album comporte 12 reprises. Un disque inégal tant par son casting que ses arrangements. C'est dommage, mais quelques titres sortent tout de même du lot. Claudio Capéo reprend, par exemple, une chanson de 1967, Je n'aurai pas le temps. Autre réussite : Ben l'Oncle Soul revisite Fais comme l'oiseau.



Michel Fugain a aussi mêlé sa voix à quelques chansons. Pourtant l'idée d'un disque autour de son répertoire ne l'enchantait guère au début. Le chanteur donnera également plusieurs concerts cet automne avec un concept original appelé Les Causeries musicales, une sorte de masterclass en musique. Coup d'envoi le 27 novembre au Théâtre de l'Atelier à Paris, pour une tournée en 2018.