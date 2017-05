Sécurité des salles de concert : "Il faut travailler sur la formation pour anticiper"

et Christelle Rebière

publié le 23/05/2017 à 13:55

Thierry Téodori, le directeur général de la halle Tony Garnier de Lyon, devait accueillir un concert d'Ariana Grande, le 9 juin, deux jours après Bercy. Lundi 22 mai, c'est à la fin d'un concert de la pop star américaine qu'a eu lieu un attentat terroriste à Manchester, près de la grande salle de spectacle. Ce soir, mardi 23 mai, Matt Pokora doit se produire à la halle Tony Garnier. "Le concert est confirmé, la production est en train de s'installer et nous ouvrirons les portes comme prévu", indique Thierry Téodori, le directeur général de la halle.



"Il y a déjà des mesures très importantes qui sont mises en oeuvre au niveau du contrôle du public, du contrôle d'accès, de la surveillance. Ce soir, il y aura peut-être un dispositif de police encore un peu plus important. Mais, on est en sécurité renforcée depuis pas mal de temps", poursuit Thierry Téodori.

Que peut-on faire de plus ? Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait envoyer des consignes aux organisateurs d'événements culturels. "Malheureusement, à chaque tragédie, un nouveau scénario s'offre à nous. Il faut que nous travaillions sur la formation pour essayer d'anticiper tout ce qu'il est possible de faire", ajoute le directeur général de la halle Tony Garnier de Lyon.