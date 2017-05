VIDÉO - "On My Own", le nouveau titre aérien de Marina Kaye

Marina Kaye - On My Own (Teaser)

publié le 19/05/2017 à 13:00

Marina Kaye commence son grand retour, deux ans et demi après son premier album triomphal Fearless. La marseillaise de 19 ans offre à son public un nouveau titre aérien aux sonorités pop avec On My Own, extrait de son second album, attendu à l'automne prochain. Pour On My Own, la chanteuse partie à Londres pour l'enregistrer avec un quatuor de compositeurs anglais. Entre-temps, elle aussi réalisé un duo avec le rappeur Soprano : Mon Everest.



Marina Kaye a d'ailleurs été aidé pour ce prochain album par le rappeur Kore, ami de Soprano. Et avec Own My Own, elle dévoile une nouvelle fois sa voix puissante et magnétique à son public. Le clip de ce titre met en scène un danseur sur la plage de nuit, qui réalise une performance stupéfiante. La jeune femme est absente de la vidéo, même si ce n'est qu'un teaser, on pourrait donc attendre sa prestation pour le clip officiel complet.

Il n'empêche que la voix de Marina Kaye est toujours aussi prenante, même si elle est absente de l'écran. Elle chante en anglais pour Own My Own et offre un titre empli de liberté et de détermination après une rupture amoureuse douloureuse, comme elle le chante sur ce titre.