VIDÉO - Indochine a-t-il dévoilé la date de son premier single ?

publié le 22/05/2017 à 17:10

Indochine continue de teaser son retour. Depuis le 30 avril, le groupe emblématique du rock français joue avec l'impatience de ses fans, en publiant d'énigmatiques messages sur les réseaux sociaux. Le dernier date du 22 mai sous la forme d'une vidéo où apparaît de nouveau le chiffre 13 en plein milieu de l’écran. Les chiffres 1 et 3 se rejoignent pour former une croix et cette fois, la vidéo se termine sur la date du 9 juin 2017. Indochine pourrait donc avoir dévoilé la date du premier extrait de ce treizième album.



On remarque que la mise en scène de ce teaser énigmatique est similaire aux précédentes vidéos. Le chiffre 13 se forme avec en fond des sons industriels. Puis, le 13 change de couleurs au fil du teaser pour terminer en jaune, couleur dans laquelle est écrit le 9 juin 2017. Tout cela en 27 secondes. Mais c'est assez pour continuer d'agiter les fans du groupe qui voient dans ces messages l'annonce de leur 13e album, 13 ans après l'album live 3,6,3, enregistré à Bercy.



Les Indofans (le nom des fans les plus fidèles du groupe) sont de plus en plus impatients avant d'en savoir enfin plus. Et si le 9 juin ne correspond pas à la date du nouveau single d'Indochine, on pourrait penser que le groupe diffusera un teaser de ce 13e opus.