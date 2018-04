publié le 06/04/2018 à 14:02

La garde à vue de Jean-Vincent Placé a été levée vendredi 6 avril. L'ex-secrétaire d'État a été déféré devant le parquet de Paris en vue d’éventuelles poursuites judiciaires.



Interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi, Jean-Vincent Placé a passé plus de 24 heures en garde à vue pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, insulte à caractère racial et violence sans incapacité commise sous l'empire de l'ivresse. Il avait 1,16 gramme d'alcool dans le sang.

Le videur du bar La Piscine, où les faits se sont déroulés, a témoigné au micro de RTL. "Jean-Vincent Placé était accompagné d'un sénateur. Ils étaient un peu ivres et ont pris à partie trois jeunes filles de 19, 18 et 17 ans je crois. L'ex-secrétaire d'État a proposé des services à la jeune fille de 18 ans pour savoir si c'était possible de danser avec son ami et qu'il acceptait de la payer", raconte-t-il. Jean-Vincent Placé est également soupçonné d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre du videur.