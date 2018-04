publié le 06/04/2018 à 12:32

Elle était co-fondatrice des Restos du Cœur avec son mari, Coluche. Véronique Colucci est décédée vendredi 6 avril à 69 ans des suites d'une longue maladie. Elle "était l’une des 71.000 bénévoles des Restos. Mais on voudra bien nous pardonner de croire que Véronique était un peu plus qu’une bénévole." confie l'équipe des Restos du Cœur dans un communiqué.



"Véronique, par sa personnalité chaleureuse et dynamique, prenait plaisir à rencontrer sur le terrain dans les centres partout en France les équipes bénévoles et les personnes accueillies." pousuit l'association. Administratrice de l'association, elle s'était vue décorée de la légion d'honneur en janvier dernier, pour saluer son engagement aux Restos du Cœur qui vient en aide aux plus démunis depuis plus de trente ans.



Véronique Colucci, née Véronique Kantor, a débuté sa carrière dans le journalisme, à la revue Combat. Lorsqu'elle voit Coluche pour la première fois, il se produit sur scène dans un café parisien. Elle rejoint son combat contre la précarité et crée, avec lui, les Restos du Coeur. Ils resteront marié six ans, de 1975 à 1981.

À la mort de l'humoriste en 1986, Véronique Colucci n'abandonne pas la lutte, loin de là. Administratrice de l'association elle prépare chaque année l'émission des Enfoirés, qui attire jusqu'à 12 millions de téléspectateurs. En 2015, pour les trente ans de l'association, elle confiait sur RTL : "Il y a toutes sortes d'éléments qui font que c'est plus facile de poursuivre que d'arrêter car les remords seraient terribles".