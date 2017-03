publié le 09/03/2017 à 23:43

Johnny Hallyday a levé le voile sur son état de santé. Mercredi 8 mars, l'idole des jeunes a confirmé qu'il souffrait d'un cancer. "Alors je vous rassure, je vais très bien et suis en bonne forme physique. On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité", a-t-il écrit sur Twitter.



Malgré la maladie, ses proches se veulent rassurant. Après son ami Jean-Claude Darmon, qui assure que Johnny Hallyday avait "déjà fait reculer la maladie", Philippe Labro fait pleinement confiance au "Taulier" pour combattre cette maladie. "C'est un lutteur, un combattant, un boxeur, un soldat... Appelez cela comme vous voulez", explique le journaliste et écrivain, également connu comme étant l'un des paroliers du chanteur. Au micro de RTL, il poursuit : "Sa vie est un parcours du combattant avec évidemment le bonheur, la joie, la jouissance et l'efficacité totale de son travail sur scène".

Mais à 73 ans, Johnny Hallyday a déjà mille vies derrière et a connu de nombreux déboires. "N'oubliez pas que dans son entourage on l'appelait 'la bête' (...) Ça me semble normal qu'il aborde cette épreuve, qui est une épreuve terrible, avec un sens positif des choses, en regardant l'avenir. Cela correspond à sa nature et à son caractère", explique-t-il évoquant notamment des accidents de voiture, différentes alertes de santé ou encore une tentative de suicide après son divorce de Sylvie Vartan.