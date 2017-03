Carmen Maria Vega signe son retour avec "Santa Maria" et une tournée

publié le 24/03/2017 à 00:56

La chanteuse Carmen Maria Vega est en tournée avec son spectacle "Ultra Vega" et signe également son retour avec un sublime album : Santa Maria. Une plongée dans l'intimité de l'artiste. "C'est mon troisième album et c'est vrai que c'est le plus personnel", confie-t-elle. La thématique d’identité est abordée dans toutes les chansons de l’album. La chanteuse, grande fan de Freddie Mercury et de David Bowie a pensé son spectacle autour des années 70.



"Je me suis beaucoup inspirée des stars de cette époque qui se grimaient. Ce que j'aime c'est aussi la mise en scène, les costumes", détaille Carmen Maria Vega qui portera non pas une mais trois tenues de scène différente pour incarner son nouveau personnage sur scène "Ultra Vega". Mardi 21 mars elle était au Divan du monde à Paris, vendredi 24 mars elle sera de retour sur ses terres, au Transbordeur de Lyon.