publié le 14/03/2017 à 10:09

Le nouvel album d'Ed Sheeran à peine sorti, c'est déjà un raz-de-marée. Troisième meilleur démarrage de l'histoire outre-Manche, record historique de 57 millions d'écoutes sur Spotify en une seule journée et plus de 40.000 exemplaires déjà vendus en France en 7 jours, le Britannique de 26 ans est la popstar du moment. L'artiste était de passage rue Bayard, trois jours avant le lancement de sa tournée mondiale.



Ed Sheeran est ainsi. D'une incroyable sérénité. Le chanteur - roux et tatoué sur tous les bras - est depuis 2011 une valeur montante de la pop. 10 millions de disques écoulés et des tubes comme Shape Of You que l'on entend en boucle depuis deux mois. Auteur, compositeur, interprète, Ed Sheeran a conquis le monde avec sa pop acoustique. Sans surprise, mais d'une redoutable efficacité, sa musique plaît tant aux ados qu'aux mamies.

Comment vit-il cette euphorie mondiale ? "C'est une situation vraiment pas naturelle, je crois qu'il faut être bien entouré de gens que tu aimes et en qui tu as confiance. La célébrité et l'argent changent tellement les gens. Ça ne doit pas me faire peur, je dois vivre avec et l'accepter", confie l'artiste au micro de RTL.

À Suffolk, en Angleterre, j'ai encore mes potes d'enfance et ma petite amie Ed Sherran





Des mélodies plutôt bien ficelées, beaucoup de guitares, une belle voix ronde, claire et chaude ainsi qu'une bonne dose de mélancolie, voilà les secrets du succès d'Ed Sheeran. Il a écrit pour One Direction, Taylor Swift ou James Blunt. Le Britannique produit des chansons à une cadence industrielle tout en restant un artisan. Pour preuve, ce nouveau disque est né sur les routes. "J'ai beaucoup voyagé ces derniers mois. Le Japon, l'Australie... tout en créant ce nouveau disque. J'ai une vraie facilité à créer des chansons, ça peut-être quatre ou cinq dans la journée, ça ne s'arrête pas", raconte Ed Sheeran.

Des chansons autobiographiques

Ed Sheeran sur RTL

Le morceau Galway Girl est un clin d’œil à ses origines. Ses grands-parents paternels étaient irlandais et d'ailleurs, le chanteur ne parle que de lui dans ses chansons, il l'a juré, tous ses morceaux sont autobiographiques. C'est une composante importante de son succès, d'ailleurs. Le chanteur évoque dans ses textes l'amour impossible, le mal du pays, l'importance de la famille et surtout la nostalgie de son enfance, à Framlingham, petite ville du Suffolk, en Angleterre. "J'y ai encore tous mes potes d'enfance, ma petite amie, que j'ai rencontré à l'école aussi. J'ai de bons souvenirs là-bas", confie l'artiste.

La musique a toujours été dans ma vie Ed Sheeran





Et d'ajouter : "Mon oncle m'a offert ma première guitare, et ce souvenir est aussi là-bas. Je n'y ai pas joué tout de suite, mais je me souviens écrire mes premiers textes, vers 11 ans. La musique a toujours été dans ma vie et celle de mon frère, je voulais vraiment en faire de manière professionnelle… Je jouais de la guitare à l'école, je faisais de petits concerts dans les environs".

> Ed Sheeran - Castle On The Hill [Official Video]

Ed Sheeran, c'est le bon pote avec qui on aimerait boire une pinte. Il part en tournée tout seul avec sa guitare, comme Vianney chez nous. "Je n'ai jamais vraiment joué avec des musiciens, je préfère être seul sur scène. Je serais effrayé si j'avais un groupe avec moi, je ne l'ai jamais fait. Seul sur scène, tu es plus connecté avec le public. Un jour, je partirai en tournée avec des musiciens, mais pas dans un futur proche", explique-t-il lui-même.



Il rêve aujourd'hui de cinéma et a tourné cet automne dans un épisode de la série phénomène Game Of Thrones. Divide, le nouvel album d'Ed Sheeran est sorti le 3 mars. Il sera en concert à l'AccorHotels Arena de Paris le 6 avril prochain, ne cherchez pas, c'était complet en quelques minutes.