publié le 03/05/2017 à 13:39

Dalida s'est donnée la mort il y a trente ans, le 3 mai 1987. En trois décennies de carrière, la reine de beauté égyptienne a enchaîné les succès en France et à l'international. Dalida a bouleversé les codes de la chanson française et a marqué définitivement le paysage musical français avec des titres comme Gigi L'Amoroso ou Il venait d'avoir 18 ans. En 1957, elle fut la première femme à recevoir un disque d'or pour Bambino et a depuis enchaîné les succès populaires.



Itsi bitsi bikini, reprise d'un tube américain, connaît un succès fulgurant dans l'Hexagone en 1960, tout comme son duo avec Alain Delon en 1974 sur la chanson mythique Paroles... Paroles. Ce dialogue entre deux amants séduit les mélomanes du monde entier, du Japon au Canada. En 1975, elle est même la première artiste française à s'essayer au disco, qu'elle importe en France avec son tube Laissez-moi danser (Monday, Tuesday).



Mourir sur scène est le titre qui marque les dernières années de la carrière de Dalida. Comme une prémonition, elle interprète cette chanson lors de son ultime concert, qu'elle donne en avril 1987 en Turquie. Le Palais Galliera, à Paris, célèbre la grande diva jusqu'au 13 août en exposant son incroyable garde-robe, en particulier ses plus belles tenues de scène.