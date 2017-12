publié le 01/12/2017 à 10:36

À quelques semaines de Noël, Alain Chabat s’amuse à jouer les Santa Claus dans Santa et Compagnie, son nouveau film qui sort en salles le 6 décembre prochain. Un film qui transpire la "patte Chabat" : des vannes, de la tendresse, quelques questions existentielles sur la nécessité de croire au merveilleux et une sacrée mise en scène portée par de sublimes effets spéciaux tous fabriqués en France.



L’intrigue commence quelques jours avant Noël : tout va pour le mieux, les lutins préparent les commandes des enfants du monde entier quand soudain, c’est le drame : ils tombent malades... Santa Claus n'a qu'une solution, soufflée par la Mère Noël, aller sur Terre avec ses rennes et son traîneau chercher de la vitamine C (92.000 tubes), pour les soigner.

Problème, et pas des moindres : Santa n'a jamais côtoyé les humains : quand il dépose les paquets aux pieds des sapins, tout le monde dort. Cette fois, la rencontre est inévitable et elle va être explosive, quelque part entre maladresse et incompréhension.



Le Père Noël est un sujet sensible, un personnage qui existe bel et bien pour des centaines de millions d'enfants... Il fallait à la fois s'en amuser et le respecter : comment a-t-il fait pour le travailler ? "Je n’avais pas envie de casser le mythe, explique Alain Chabat au micro de RTL. Juste de jouer avec le père Noel. Il existe, actuellement il prépare ses jouets. Je me suis demandé ‘comment ferait-il s’il avait un problème et devait venir plus tôt sur Terre ?’ Je voulais prendre le vrai père Noel avec son côté impérial qui déboule dans notre réalité."

Un casting cinq étoiles

Le casting est épatant : drôle, charmant et étonnant. Audrey Tautou enchante sans effort. Pio Marmaï et la sublime actrice iranienne Golshifté Faharani jouent des parents de famille chez qui Santa va débarquer, Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow jouent des flics qui voudraient l'embarquer.



Sa fille, Louise Chabat, joue la lutine aux côtés de Bruno Sanchez le lutin en chef.

Un rôle mérité et obtenu à force de travail. "Mes enfants font des petites apparitions de temps en temps dans les films comme ça, confie l’acteur/réalisateur. Et Louise a vraiment une tête de lutine pour moi ! Elle a proposé au casting quelque chose d’épatant."



Des effets spéciaux made in France

Enfin, notons les effets spéciaux du film, qui n’ont rien à envier de ce qu'on voit dans les productions américaines, beaux et soignés. Fait rare : tout a été réalisé France par plusieurs entreprises pointues et reconnues...



"On a des talents en France, avec une expertise extraordinaire. C’est plus agréable de donner du boulot ici. Et c’est plus humain de parler directement, plutôt que d’envoyer des mails à des entreprises à l’étranger… Il y a en France de quoi tout faire, de A à Z !"

