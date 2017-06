publié le 23/06/2017 à 12:18

C'est un événement qui mêle la fête et l'engagement. Premier grand festival de l'été, Solidays se déroule du vendredi 23 au dimanche 25 juin. Cette année, près de 80 concerts sont organisés pour sensibiliser sur les risques de la sexualité et contre le sida, avec des têtes d'affiche célèbres comme M, Ibrahim Maalouf ou encore La Femme.



Comme chaque année, l'événement est organisé par l'association Solidarité Sida et se déroulera sur l'hippodrome de Longchamp. En 2016, le festival avait atteint un record de fréquentation : 202.000 mélomanes et festivaliers en trois jours, ce qui équivaut à 20.000 spectateurs de plus qu'en 2015, qui avait déjà été une année record.

Neuf scènes accueilleront des concerts avec des noms connus et reconnus de la musique contemporaine aux accents divers, allant de l'électro à la chanson française, du rock au rap.

Ibrahim Maalouf

Virtuose de la trompette, Ibrahim Maalouf n'hésite pas à marier jazz, pop et classique pour créer un son unique. Œuvrant dans la musique depuis 2002, le public français le découvre en 2014 lors des Victoires de la Musique où il reçoit un prix pour son cinquième album, Illusion, dans la catégorie Meilleur Album de Musiques du Monde. Il enchaîne ensuite les succès jusqu'à remporter le César de la meilleure musique de film en 2017. Il présentera ses tubes sur la scène de Solidays le samedi 24 juin.

Lamomali de -M-

C'était le retour de l'année. Le chanteur M, alias Matthieu Chedid, a opéré un mariage unique entre son propre univers et celui des musiques traditionnelles maliennes, créant le collectif Lamomali de -M-. Le groupe s'est formé suite à un voyage du chanteur français en Afrique avec deux maîtres de la Kora, Toumani et Sidiki Diabaté. Accompagné de ces deux musiciens et de la voix de Fatoumata Diawara, M va assurément enflammer le public dimanche 25 juin.

L.E.J.

Elles sont nées d'un buzz et n'ont pas quitté la scène française depuis. Lucie, Élisa et Juliette ont formé le trio féminin L.E.J. et se sont fait connaître du public sur la plateforme de vidéo en ligne Youtube, grâce à un mash-up harmonique des tubes de l'été 2015. Elles vont de nouveau faire danser leurs fans à Longchamp le samedi 24 juin.

Imany

La chanteuse mêle les styles soul et folk et revendique fièrement l'influence de Tracy Chapman sur son oeuvre. Imany se fait découvrir du grand public en mai 2011 avec un premier album, The Shape of Broken Heart, devenu disque de platine. Cinq ans plus tard, elle sort un second album qui lui rapporte une nouvelle fois les faveurs de ses fans, The Wrong Kind of War. Elle viendra présenter ses mélodies sur la scène de Longchamp le dimanche 25 juin.

Cocoon

Véritable précurseur de la folk française, Cocoon est un groupe venant de Clermont-Ferrant qui n'hésite pas à revendiquer des influences diverses, allant de Cat Stevens et Louise Attaque aux Beatles. Après cinq ans d'absence, le groupe connu pour ses titres Chupee ou Comets sera de retour le samedi 24 juin à Solidays.



La Femme

C'est devenu un incontournable de la scène française. Mêlant le rock et la new wave avec des sonorités dignes des années soixante, La Femme a fait danser les Français grâce à plusieurs tubes rocks et une énergie à revendre. Ils remportent les Victoires de la musique en 2014 dans la catégorie "album révélation de l'année". Ils seront en concert le vendredi 23 juin.

Kungs

Il a 19 ans à peine et possède déjà le statut de fils prodigue de la musique contemporaine. Kungs assure aujourd'hui les premières parties de David Guetta après avoir sorti le tube This Girl. Il fera de nouveau danser le public de Solidays le vendredi 23 juin.

Retrouvez la programmation complète de Solidays 2017

Les horaires de passage des artistes seront disponibles à l'intérieur du festival. Contre un don libre, vous recevrez le programme détaillé.



Vendredi 23 juin : You Man Live, The Pirouettes, In the Can, Vitalic ODC Live, Mac Miller, Bon Entendeur, Acid Arab Live, Batuk, Kungs, La Femme, Georgio, The NoFace, Wax Tailor, Gaël Faye, Tale of Us, F(ENS)foire, Toots and the Maytals, The Dizzy Brains, Rocky, The Prodigy, DJ Pone, Hugo Barriol, Lucille Crew, Boulevard des Airs.





Samedi 24 juin : The Strypes, Clément Bazin, Ko Ko Mo, Mai Lan, Dirtyphonics, Malaa, Kery James, Joris Delacroix, Ibrahim Maalouf, Birdy Nam Nam, In the Can, Boris Brejcha, Féfé, House of Pain, Foreign Beggars, Cocoon, Cage the Elephant, Killason, Broken Back, L.E.J., La Caravane Passe, Guito, Barrio Luna, Lidiop, Puzupuzu, Archive, Bamayo Yende, Octave Noire, Isaac Delusion, The Bloody Beetroots Live.



Dimanche 25 juin : A-Vox, Lidiop, Vanupié, Motivés!, Mat Bastard, Dub Inc, Fanfarinha, Electro Deluxe, Petit Biscuit, Last Train, Diplo, Vald, Manu Lanvin, Flatbush Zombies, Imany, Tony Saint Laurent, The Geek X VRV, Lyre le Temps, A-Wa, Lamomali de -M-, Soulwax.