Ce vendredi 14 avril, plus de 15.000 personnes danseront à Paris Bercy. Fun Radio organise pour la deuxième année consécutive la Fun Radio Ibiza Experience. Un concert géant dédié à la musique électronique. L'occasion de s'arrêter sur ce genre musical devenu prépondérant dans le paysage culturel français. L'électro est partout aujourd'hui. L'an dernier, la chanson la plus vendue en France, c'était This Girl, le tube du jeune DJ français Kungs.



Les rythmes électro ont infusé toute la création musicale. La semaine dernière, dans les 50 titres les plus téléchargés, un tiers étaient purement électro. Et selon une étude de la SACEM, ce genre pèserait plus de 416 millions d'euros dans notre pays ! Les amateurs d'électro sont de plus en plus nombreux. Et le phénomène s'est encore intensifié ces derniers mois.

"C'est une longue histoire, la musique électronique démarre quasiment après la Seconde Guerre mondiale. En France, il y a eu deux grandes vagues : les années 90, puis il y a deux ou trois ans, en France comme aux États-Unis d'ailleurs, avec le phénomène EDM (Electro Dance Music), qui est une phase plus populaire de la scène techno. C'est devenu si populaire d'abord parce que la technologie fait partie de nos vies, de celle des millennials (enfants du millénaire), c'est une musique qui paraît totalement naturelle", analyse Jean-Yves Leloup, spécialiste de la musique électronique.

Et si la jeunesse adore l'électro, c'est surtout grâce à Internet, et à une plate-forme très précisément. "YouTube, c'est l'arme qui a été utilisée par beaucoup de gens pour poster des musiques. C'est devenu une vaste bibliothèque", explique Jean-Yves Leloup, qui publie Musique Non Stop aux éditions Le Mot et Le Reste. Pour les amateurs d'électro, le concert Fun Radio Ibiza Experience est à suivre - en simultané - dès 20h sur leur antenne... Parmi les invités notamment Afrojack ou Hardwell. Deux des meilleurs DJ au monde selon le classement qui fait référence.

