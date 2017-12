Veronique Sanson sera aux Vieilles Charrues en juillet 2018

publié le 11/12/2017 à 22:01

La programmation du festival des Vieilles Charrues 2018 se complète et se dévoile peu à peu. Invité chez nos confrères d'Europe 1 ce lundi 11 décembre 2017, Jérôme Tréhorel, le directeur du rassemblement, a annoncé que Véronique Sanson sera à Kerampuilh le dimanche 22 juillet.



Le festival breton avait d'ores et déjà confirmé la présence des dieux de la synthpop. Dans une annonce publiée sur leur site internet officiel et relayée sur leurs réseaux sociaux, les Vielles Charrues avaient révélé que Depeche Mode se produirait en ouverture de la manifestation le jeudi 19 juillet 2018.



La programmation complète sera annoncée sur le compte Facebook du festival vers 18 heures ce même lundi et les billetteries ouvriront à partir du mercredi 13 décembre à 16 heures. Le Pass Jeudi sera à 54 euros et les organisateurs promettent de diffuser les autres tarifs du festival prochainement.